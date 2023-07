Clube do Chipre anuncia contratação de lateral do Fluminense

Rio - O Apoel, do Chipre, oficializou nesta quarta-feira (12) a contratação por empréstimo do lateral-esquerdo Jefté, do Fluminense. O jogador, de 19 anos, estava sem espaço no elenco profissional do Tricolor e assinou com o clube europeu por um ano.

Jefté já se apresentou na pré-temporada do Apoel realizada na Bulgária e iniciou os treinamentos com seus novos companheiros de clube. Apesar do destaque no sub-20 do Fluminense, ele não teve espaço no elenco profissional do time carioca.

Mesmo com os problemas insistentes que o Fluminense passa na lateral-esquerda, o técnico Fernando Diniz optou por improvisações, além de testar João Henrique, de 17 anos, que é jogador da posição, e mais novo que Jefté.

Campeão do Brasileiro sub-17, Jefté faz parte da "Geração dos Sonhos", junto de jogadores já negociados pelo Fluminense, como Matheus Martins, Kayky e Metinho. Ele estendeu o contrato com o Tricolor de 2025 até 2026.