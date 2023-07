Ganso treina pelo segundo dia e aumenta chances de retorno ao Fluminense contra o Flamengo

Rio - O dia foi de boas notícias para o Fluminense. Além da oficialização da contratação de Marlon Santos, o apoiador Paulo Henrique Ganso, de 33 anos, treinou com o grupo pelo segundo dia seguido. Com isso, cresce a possibilidade do camisa 10 ter chances de começar jogando o clássico do próximo domingo contra o Flamengo.

O apoiador está se recuperando de um edema no pé esquerdo. Com dores, Ganso não entrou em campo nos últimos dois jogos do Fluminense. Nas últimas seis partidas, em apenas duas, o camisa 10 começou jogando. Ele foi titular contra Atlético-MG e Sporting Cristal. Não encarou o Goiás, o São Paulo, o Internacional e entrou no segundo tempo contra o Bahia.

Contra o Flamengo, o Fluminense terá a volta de Jhon Arias. O colombiano cumpriu suspensão contra o Internacional e está de volta. No entanto, Keno, que recebeu o terceiro amarelo contra o Colorado, não terá condições de entrar em campo diante do Rubro-Negro.

O Tricolor tenta regularizar a situação de Marlon Santos e de Léo Fernández para o clássico. Dos reforços, Daniel e Yony González poderão ser utilizados por Fernando Diniz. Já Diogo Barbosa sofreu uma lesão no ligamento colateral do joelho e ainda não terá a possibilidade de estrear.