Nome de Leo Fernández aparece no BID e uruguaio pode estrear no Fla-Flu

Após muita expectativa da torcida tricolor, o nome de Leo Fernández apareceu no Boletim Informativo Diário (BID). Com isso, o apoiador, de 24 anos, poderá estrear pelo Fluminense no clássico contra o Flamengo, que acontece no próximo domingo (16), às 16h, no Maracanã. No Brasil desde o dia 2, Leo Fernández já tirou o CPF e o seu visto de trabalho, mas precisava aguardar ainda a documentação internacional vinda do Toluca, do México.

"É um clássico, tinha muita vontade de estar pronto para o próximo jogo (contra o Inter), mas ainda não vou poder. Mas também tomo como algo positivo jogar um clássico. Vamos tomar com toda seriedade que necessita essa partida. Um Fla-Flu é muito importante para nós e para todo o clube e vamos tomar com toda seriedade possível", afirmou Leo Fernández.

O jogador, de 24 anos, é um dos reforços do Fluminense para o segundo semestre. Além dele, o Tricolor fechou com o zagueiro Marlon Santos, com o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, com o meia Daniel, com o atacante Yony González. O colombiano e o apoiador brasileiro já estavam regularizados pelo clube carioca.