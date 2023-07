Clube inglês volta à carga por André, e Fluminense poderá receber nova oferta

Rio - Um dos principais destaques do Fluminense na temporada, André é tido como inegociável pelo presidente Mario Bittencourt na temporada de 2023, no entanto, de acordo com informações do jornal espanhol "AS", o clube carioca deverá receber uma nova proposta pelo jovem em breve. O Fulham, da Inglaterra, deverá voltar à carga pelo jogador, que vem sendo convocado para defender a seleção brasileira

O clube inglês já havia feito uma proposta de 20 milhões de euros (R$ 107,2 milhões) por André no início do ano, mas o Fluminense recusou. Em algumas entrevistas, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, garantiu que não venderia o André neste ano, afirmando que quer deixar o Tricolor o mais competitivo possível para a conquista dos campeonatos que disputa.

"Em um jantar, a gente informou ao jogador e aos representantes dele que a gente não venderia o André no curso do ano de 2023, porque temos o sonho de ganhar a Libertadores, também a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, e eles compreenderam. Tivemos sondagens, mas todos falaram: 'Olha, nem coloca no papel, porque o Flu não vende esse ano'. Então ao longo de 2023 a gente sequer vai ouvir propostas", disse Mário, em entrevista ao "Cheguei Podcast".

André é titular do Fluminense desde a temporada de 2021. Em 2023, o jogador entrou em campo em 33 partidas. O seu contrato com o clube carioca vai até o fim de 2026. O volante tem dois títulos do Carioca pelo Tricolor das Laranjeiras.