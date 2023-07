Contratação de Marlon Santos reforça provável saída de zagueiro do Fluminense

Rio - A contratação de Marlon Santos pelo Fluminense foi bastante importante para reforçar um setor que vinha passando por dificuldades recentemente. De acordo com informações do jornalista Victor Lessa, a chegada do jogador, de 27 anos, fortalece a possibilidade de que Vitor Mendes, que está afastado desde maio, não seja reintegrado ao elenco tricolor.

O jogador, de 24 anos, foi afastado no dia 10 de maio, após ter seu nome ligado a manipulação de resultados. O Fluminense ainda avalia a situação jurídica já que o zagueiro não foi condenado e nem suspenso. No entanto, a possibilidade de voltar a contar com o defensor é improvável.

Com a chegada de Marlon, o Fluminense passa a ter mais um opção para a defesa no elenco. Além dele, Diniz já contava com Nino, Felipe Melo, David Braz e Felipe Andrade. Manoel está suspenso preventivamente pela Conmebol após testar positivo para a substância ostarina em exame antidoping.