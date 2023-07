Técnico da equipe feminina do Fluminense faz balanço positivo do primeiro semestre de 2023

O técnico Hoffmann analisou de forma positiva o primeiro semestre da equipe feminina do Fluminense. O treinador, vale lembrar, comanda as "Guerreiras do Fluzão" desde agosto de 2022 e esteve à frente do time na conquista da vaga para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

"Jogamos a Copa Rio da melhor forma possível, testamos algumas formas de jogar e algumas jogadoras da base, e isso foi o que nos deu base para chegar no Brasileiro. Subimos, eliminamos um rival na semifinal e conseguimos usar mais meninas da base. Então o sentimento é de dever cumprido", disse Hoffman, ao site oficial do Tricolor.

O técnico também lembrou da reformulação da equipe e destacou como esse processo foi importante para a evolução do Tricolor. Ele também projetou a continuidade do projeto e apontou o desejo pela conquista de título para entrar na história do clube.

"Quando cheguei, disputar uma final de Brasileiro era algo que poucos imaginavam. Aí, 21 atletas saíram do clube, em um primeiro momento parecia que o projeto estava acabando, mas pelo contrário. Sabíamos o que estávamos fazendo e sabia que essa mudança era necessária para dar um novo gás no departamento. Esse campeonato (Brasileiro A2) provou a qualidade de muitas atletas. Disputar finais é importante para a gente e para o Fluminense, e é isso que vamos buscar sempre. Claro, e conquistar um título para entrar na história definitivamente", explicou o treinador.

Passado o primeiro semestre, o elenco feminino do Tricolor entrará em recesso no dia 15 de julho, este sábado. Com o foco no Estadual, o grupo retoma as atividades no dia 07 de agosto.



"A gente para agora para podermos ir para casa, ver nossos parentes e ver as pessoas que gostamos. É difícil para nós no dia dia, tem gente com família muito longe. Então, é necessário parar agora para voltar melhor e pensar no próximo objetivo, que é chegar na final do Carioca", concluiu o técnico.