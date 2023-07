Ex-goleiro do Fluminense conta que auxiliou na contratação de Leo Fernández: 'Ele foi feliz da vida'

Rio - Com passagem pela base do Fluminense e atualmente no Toluca, do México, o goleiro Tiago Volpi foi um elo na contratação do meia Leo Fernández. O brasileiro, que trabalhou como o técnico Fernando Diniz no São Paulo, revelou que aconselhou o apoiador uruguaio em relação a uma oportunidade no futebol brasileiro.

"Eu e Leo temos uma relação bem próxima desde que eu cheguei aqui (Toluca). Ele foi uma das primeiras pessoas a me receber. Lembro quando falei com o Diniz a primeira vez sobre essa possibilidade. Eu já logo falei com o Leo que podia ser uma oportunidade muito linda na carreira dele, de jogar em um grande clube, de trabalhar com um grande treinador. Ele sempre teve uma curiosidade muito grande sobre o futebol brasileiro. Nós conversamos bastante sobre como era jogar no Brasil. Pelo fato dele ser uruguaio, de estar muito próximo também, sempre existiu esse interesse.", disse Volpi em entrevista ao "ge".

Volpi revelou que também manteve contado com o treinador do Fluminense, Fernando Diniz, e com Fred, que atualmente ocupa a função de diretor de Planejamento Esportivo do clube carioca.

"O próprio Diniz ligou, tive uma conversa com o Fred também. Mas conversas normais assim, de saber como é o jogador etc. Depois que deu certo, também para tranquilizar o jogador na parte da cultura. (...) Ele tinha um pouco de desconfiança no começo, até se o negócio ia sair ou não. Ele falava: 'Pô, tenho muita vontade, mas não sei se o Toluca vai me vender'. Era uma negociação difícil. E quando deu certo, ele foi feliz da vida. Acredito que vai ser uma peça muito importante aí nesse time do Diniz. (...) Eu já preparei ele aí para muitas coisas do Dinizismo (risos)", completou.

Leo Fernández foi anunciado pelo Fluminense no último dia 4, já foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) e pode estrear pelo Tricolor contra o Flamengo, neste domingo (16), em partida pelo Brasileirão.

O uruguaio, de 24 anos, pertence ao Toluca, do México, e chega por empréstimo até junho de 2024 com opção de compra. Além dele, o Fluminense também acertou as chegadas do lateral-esquerdo Diogo Barbosa, do meia Daniel, do atacante Yony González e do zagueiro Marlon.