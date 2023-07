Em meio à desconfiança, Yony foca em buscar espaço no ataque do Fluminense: 'Posso ajudar'

Rio - Três anos e meio depois, Yony González está de volta ao Fluminense para tentar dar a volta por cima na sua carreira. Sem sucesso no Benfica, Corinthians, Ceará e Portimonense, o colombiano recebeu a oportunidade de voltar a jogar pelo Tricolor. Apesar da desconfiança de boa parte dos torcedores, o jogador, de 29 anos, acredita que poderá ser útil e fortalecer o ataque do clube carioca.

"Sei que o Fluminense tem opções muito qualificadas, jogadores como Arias, Keno, Lelê, mas eu acredito que tenho condições de conquistar o espaço. Posso ajudar. Acredito que trabalhando é possível e também creio que posso somar no elenco", afirmou em entrevista coletiva.

Neste período fora do Fluminense, Yony González fez apenas quatro gols, o que aumentou bastante a desconfiança dos torcedores na sua contratação. Apesar disso, o colombiano acredita que o trabalho de Fernando Diniz irá ajudá-lo a recuperar sua melhor forma. O atacante assinou contrato com o clube carioca até o fim de 2024.

"O Diniz foi um cara que me ajudou muito quando eu cheguei aqui. Fui muito feliz, agora estou de volta e tenho certeza que ele irá me ajudar para que eu possa retomar a minha melhor fase. Acredito que com ele poderei alcançar meu melhor nível", concluiu.