Fluminense acerta empréstimo de volante para clube da Série B

Sem ter sido utilizado por Fernando Diniz, o volante Edinho está de saída do Fluminense. O jogador, de 21 anos, será emprestado ao Avaí para a disputa da Série B, com contrato válido até o fim do ano. As informações são do "ge".

Esse vai ser o segundo empréstimo de Edinho em 2023. O primeiro foi no começo do ano, quando disputou o Campeonato Carioca pelo Bangu. O jovem foi um dos destaques na equipe no estadual e retornou ao Fluminense com muita expectativa por parte da torcida tricolor, que esperava vê-lo em campo. Entretanto, não teve chances com Fernando Diniz.

Edinho é cria das categorias de base do Fluminense. Na equipe profissional do Tricolor, entretanto, o meia só fez uma partida, no empate por 0 a 0 contra o Boavista pelo Campeonato Carioca do ano passado.