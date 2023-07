Daniel se vê mais maduro e celebra reencontro com Fernando Diniz no Fluminense: 'Favorece meu estilo'

Rio - Um dos reforços do Fluminense para o segundo semestre, o meia Daniel retornou ao clube carioca após três anos e meio atuando no Bahia. Em entrevista coletiva, o jogador, de 27 anos, citou o trabalho de Diniz como fundamental para o seu rendimento e seu estilo de jogo.

"O trabalho do Diniz favorece o meu estilo de jogo. Estou bastante feliz de estar voltando ao Fluminense, meus melhores números foram com ele, e eu espero novamente poder viver um grande momento aqui e com o Diniz", afirmou Daniel.

Em três temporadas e meia atuando pelo Bahia, Daniel entrou em campo em 177 partidas, fez 11 gols e deu 17 assistências. O apoiador falou sobre esse momento no clube nordestino e revelou ter recebido outras propostas além da do Tricolor.

"Amadureci bastante, deixei de ser um garoto da base. Ganhei títulos, fui rebaixado, obtive acesso. Hoje sou um jogador mais confiante, mais experiente. Houve interesse de outros clubes, mas fiquei muito feliz de ter voltado para o Fluminense", disse.