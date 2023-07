Novo reforço, Marlon revela que recebeu ligação de Fred e exalta o ídolo: 'Um monumento do Fluminense'

Cria de Xerém, Marlon foi só elogios ao falar do ídolo Fred. Em entrevista à "Flu TV", o zagueiro relembrou como Fred foi importante quando ele subiu da base para a equipe profissional e ainda revelou que recebeu uma ligação do ex-jogador, agora diretor de Planejamento Esportivo do clube, na sua volta ao Tricolor

"Ídolo, ídolo, Fred é ídolo. Conversamos, conversamos, sim. O Fred teve grande importância quando eu estava surgindo, com conselhos, o jeito dele de ser, a simplicidade, o respeito, o compromisso, a liderança. Então, você vindo da base aprende essas ferramentas de consolidação do profissional. Eu fiquei muito feliz pela ligação dele, por ter recebido a chamada e ver o carinho", disse Marlon.

"Ele é um emblema, um monumento do Fluminense. É um cara que tem uma grandeza enorme como jogador e como pessoa. Pra mim, o Fred teve importância nessa volta. Quando vi a ligação dele, pensei: 'caraca, o Don está me ligando'. Ter esse carinho é bem legal, fiquei muito feliz", completou.

Outro ponto abordado na entrevista foi Fernando Diniz. Nesse sentido, Marlon destacou como gosta do estilo de jogo implementado pelo treinador e comemorou a oportunidade de trabalhar com ele.

"Minha ansiedade está controlada, minha expectativa está alta. É um estilo de jogo que eu amo, sou apaixonado. Acredito que a galera que me acompanha e sabe um pouco do meu futebol enxerga que esse seja meu perfil também. Fico feliz, muito feliz, principalmente por estar voltando ao clube, estar somando e contribuindo com todos os companheiros da melhor maneira possível", afirmou Marlon.

"Claro que você voltar e ter a possibilidade de ter um treinador com um mesmo perfil que o seu é de uma grande vantagem. Então, fico muito feliz por essa coincidência. Agora é treinar, jogar e buscar objetivos mais altos", concluiu.

Marlon foi oficializado como reforço do Fluminense na última quarta-feira, 12. Ele pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e firmou contrato de empréstimo com o Tricolor válido até o fim de junho de 2024.