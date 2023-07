Fluminense vende mais de 40 mil ingressos para partida contra Argentinos Juniors

Rio - Dono da terceira maior média de público na fase de grupos com mais de 55 mil presentes por jogo, o Fluminense terá casa cheia nas oitavas de final contra o Argentinos Juniors, da Argentina, no dia 8 de agosto, às 19h (de Brasília), no Maracanã. Em apenas cinco horas de vendas para os sócios com maior prioridade, foram mais de 40 mil ingressos vendidos.

A comercialização começou às 10h desta quinta-feira (13), com os check-ins para os sócios com maior prioridade. A venda online para não-sócios e torcedores visitantes terá início no dia 19, enquanto a comercialização nas bilheterias começará apenas no dia 6 de agosto. Os sócios terão disponíveis três modalidades de acesso ao estádio: a carteirinha de sócio, o QR Code dinâmico e o ingresso tradicional.

A retirada do ingresso em uma das bilheterias é obrigatória para não-sócios que comprarem pela internet. Quem precisar efetuar a troca deverá comparecer a um dos locais de retirada portando documento oficial com foto, o CPF e o voucher do ingresso. O documento deve ser oficial físico ou digital em app oficial do governo. Os sócios que optarem por retirar o ingresso deverão efetuar a troca.