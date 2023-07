Liderança técnica de Marcelo, semana de treinos e retorno de Ganso melhoram clima no Fluminense

Rio - Ainda há muito o que evoluir, porém, o Fluminense tem vivido dias melhores desde o último domingo. A vitória sobre o Internacional, sob a liderança técnica de Marcelo, a semana livre para treinos e o retorno de Paulo Henrique Ganso são alentos de esperança para o torcedor tricolor que andava pouco confiante nas últimas semanas.

Considerado por muitos o melhor futebol do Brasil no primeiro semestre, o Fluminense ainda vive um período de grande oscilação técnica. No entanto, os ventos da crise já foram mais pesados no clube carioca. Com tempo para se preparar para o clássico deste domingo contra o Flamengo, o Tricolor vem trabalhando para corrigir suas deficiências e ainda viu seu elenco ser encorpado com a chegada de cinco reforços.

Diego Barbosa, que se lesionou, Marlon Santos, Daniel, Leo Fernández e Yony González chegaram e fortaleceram o elenco do Fluminense que é considerado pequeno. Tirando o lateral-esquerdo, todos têm chances de fazerem a sua estreia já neste domingo contra o Flamengo, no Maracanã.

Além disso, o Tricolor teve o retorno de Paulo Henrique Ganso, que se mostrou recuperado de um edema no pé esquerdo e vem treinando com seus companheiros. Jhon Arias, que não encarou o Colorado, também retorna, após suspensão. Um resultado positivo no clássico poderá ser um divisor de águas para o clube das Laranjeiras na temporada.