Volta de Alexsander aos gramados é tratada com otimismo no Fluminense

Rio - Sem atuar desde o dia 10 de maio, o volante Alexsander, de 19 anos, sofreu duas graves lesões seguidas. Apesar de não ter uma previsão concreta para seu retorno aos gramados, existe um otimismo em relação a sua recuperação no Fluminense. Em entrevista ao programa "Boleragem", do SporTV, Paulo Henrique Ganso afirmou que em breve o atleta estará retornando às atividades no clube carioca.

"É muito bom. Tem muito o que aprender. Se machucou brincando na rodinha. Acho que semana que vem ele volta", afirmou o camisa 10 na última segunda-feira.

Alexsander sofreu uma lesão no ligamento colateral do joelho esquerdo na vitória sobre o Cruzeiro por 2 a 0 em maio. No mês seguinte, quando já estava recuperado, o volante sofreu uma contusão de grau 3 na coxa direita. A previsão naquele momento era de que o jogador só voltasse a jogar em setembro.

No entanto, o tratamento do jogador vem evoluindo de forma satisfatória e sua volta aos gramados poderá ser antecipada. O volante, de 19 anos, era um dos destaques da equipe de Fernando Diniz, tendo marcado um dos gols da goleada sobre o Flamengo por 4 a 1 que valeu o título do Campeonato Carioca de 2023.