Fluminense divulga programação do evento de aniversário de 121 anos

Rio - O Fluminense divulgou nesta quinta-feira (13) a programação da Flu Fest 2023, evento que celebrará o aniversário de 121 anos do Tricolor das Laranjeiras. O line-up terá atrações como Belo, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá e Xamã, no dia 22, e Marvvila, a dupla sertaneja Matheus e Kauã e os tricolores do Roupa Nova, no dia 23.

O evento começará a partir de 12h (de Brasília). No sábado, o DJ Saci dará início a festa, seguido por Theaga e Bloco Minha Raiz. As atrações principais subirão ao palco a partir das 15h. Belo será o primeiro a embalar as comemorações, seguido por Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá. Entre as apresentações das DJ's Lara Atalla e Nath, o rapper Xamã fecha o dia.

A DJ Laura Atalla volta ao palco para abrir o segundo dia de festa, seguida pela Escola de Samba Guerreiros Tricolores, El Pavuna e Fafarra Festiva Tricolor. Já as atrações principais aparecem a partir das 16h, com a cantora Marvvila. A dupla sertaneja Matheus e Kauan sobe ao palco após o show da DJ Nath, enquanto o Roupa Nova fecha as comemorações logo após o DJ Saci.

O espaço do evento será no campo do Estádio das Laranjeiras. Haverá atrações como tirolesa e estação com Food Trucks, além de uma Área Kids para crianças de até 14 anos se divertirem, tobogã, cama elástica, competições esportivas, oficinas artísticas com slime e brinquedos recicláveis. Dentro do local, terá a Área Baby para crianças de até três anos.

Confira a programação completa:

22/07 - sábado



Abertura às 12h



- DJ Saci

- THeaga

- Bloco Minha Raiz



A partir das 15h



- Belo

- Dj Laura Atalla

- Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá

- Dj Nath

- Xamã



23/07 - domingo



Abertura às 12h



- DJ Laura Atalla

- Escola de Samba Guerreiros Tricolores

- El Pavuna

- Fanfarra Festiva Tricolor



A partir das 16h



- Marvvila

- Dj Nath

- Matheus e Kauan

- Dj Saci

- Roupa Nova