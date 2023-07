Marlon cumprirá suspensão e desfalca o Fluminense no clássico com o Flamengo; entenda

O Fluminense não contará com o zagueiro Marlon para a partida contra o Flamengo, que acontecerá neste domingo. O defensor foi expulso na última rodada do Campeonato Italiano, pegou dois jogos de suspensão e precisará cumprir a punição. Dessa forma, ele também desfalca o Tricolor na rodada seguinte do Brasileirão, no duelo diante do Coritiba. A informação foi dada primeiro pelo jornal "O Globo". Posteriormente, O Dia a confirmou.

Cria de Xerém, Marlon pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e atuou por empréstimo no Monza, da Itália, na temporada passada. No último jogo da campeonato local, contra a Atalanta, o zagueiro entrou em campo durante a etapa complementar e foi expulso direto logo no minuto seguinte.

Assim, pegou uma partida de suspensão. Entretanto, ele foi julgado pelo Tribunal Italiano e recebeu mais uma partida de punição.

Vale lembrar que Marlon teve o nome publicado no BID nesta quinta-feira e já treina no Fluminense. Por isso, havia a expectativa de que ele pudesse estrear pelo Tricolor neste fim de semana.

Em tempo: Fluminense e Flamengo medirão forças no domingo, a partir das 16h, no Maracanã. A partida é válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.