Zagueiro do Fluminense, Manoel tem nova data de audiência por caso de doping

Rio - Suspenso preventivamente por doping , o zagueiro do Fluminense, Manoel teve a audiência preliminar da Comissão Antidopagem da Conmebol remarcada para o dia 26 de junho, às 17h30 (de Brasília), por videoconferência. As informações são do portal "ge".

Manoel testou positivo para ostarina na partida contra o River Plate, no Maracanã, no dia 2 de maio, pela Libertadores. Na ocasião, o zagueiro nem chegou a entrar em campo, mas foi selecionado para o exame antidoping. Ele está proibido de treinar no clube desde o dia 19 de junho.

A primeira audiência preliminar com a União Disciplinar da Conmebol estava marcada para o dia 28 de junho e foi adiada a pedido de Manoel. Apesar de ter o corpo jurídico do Fluminense à disposição, ele optou em contratar advogados diferentes do que o escritório providenciado pelo clube.

O zagueiro tem até 24 de julho para disponibilizar à Conmebol todos os nomes de pessoas que irão participar da audiência, sendo advogados, testemunhas e peritos.

A ostarina, substância encontrada no organismo de Manoel, influencia diretamente na testosterona, atuando como anabolizante para aumentar a massa muscular, a força e a performance.