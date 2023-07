Clube da Série C anuncia contratação do jovem Abner, do Fluminense

Maceió - O CSA-AL anunciou no fim da tarde desta sexta-feira (14) a contratação de Abner para o restante da temporada de 2023. Jogador do Fluminense, o atacante, de 20 anos, assinou contrato de empréstimo até o fim da Série C do Campeonato Brasileiro.

O jogador já está em Maceió, passou por exames médicos e avaliações físicas, e foi registrado pelo CSA no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Abner tem contrato com o Fluminense até o fim de 2024 e fez parte da boa geração sub-17 de 2020, que revelou nomes como Kayky, Metinho e Matheus Martins. O empréstimo, tal qual o do início da temporada para o Volta Redonda, visa dar experiência ao jovem jogador.



Na passagem pelo Voltaço, Abner não teve espaço e sequer atuou oficialmente. Ele solicitou retorno ao Fluminense e foi reintegrado ao elenco sub-20.