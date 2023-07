Fluminense: Marcelo treina neste sábado e pode ser opção para Diniz no clássico com o Flamengo

Rio - O lateral-esquerdo Marcelo pode atuar no clássico entre Fluminense e Flamengo, no domingo (16), às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão, no Maracanã. Após virar dúvida por voltar a sentir dores na panturrilha direita , o jogador participou das atividades neste sábado (15), e pode ser opção para o técnico Fernando Diniz. As informações são do jornalista Victor Lessa.

Com a volta do problema, Marcelo não treinou na última sexta-feira (14). Ele esteve presente no Centro de Treinamento Carlos Castilho, mas não fez atividades com bola junto ao restante do elenco. Porém, já que treinou bem neste sábado, pode ter condições para atuar no Fla-Flu.

Caso não atue, o favorito para assumir a titularidade é o lateral-direito Guga improvisado. A lista de relacionados para o clássico sairá no domingo, horas antes da partida.

Para suprir Marcelo em caso de ausência, o Fluminense contratou o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, mas ele está em processo de transição após sofrer um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.

Além disso, Jorge, outro lateral-esquerdo, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e não deve mais atuar pelo Fluminense nesta temporada.