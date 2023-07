Pirani recebe proposta dos Estados Unidos e é liberado pelo Fluminense

Rio - Gabriel Pirani está de saída do Fluminense. O jogador foi liberado pelo clube neste sábado (15) para prosseguir com a negociação com o DC United, dos Estados Unidos. O clube norte-americano entrou em contato com o Santos, detentor dos direitos, que comunicou o atleta. Em conversa com a direção tricolor, o meia-atacante manifestou o desejo de sair.

Gabriel Pirani foi contratado por empréstimo de uma temporada junto ao Santos. O jogador, de 20 anos, disputou 26 jogos com a camisa do Fluminense e marcou dois gols, sendo um na final da Taça Guanabara, contra o Flamengo. Apesar da saída antes do término do acordo, o Tricolor tem direito a percentual de vitrine na negociação.

Confira a nota oficial do Fluminense:

"O Fluminense Football Club informa que irá liberar Gabriel Pirani para que ele possa ser negociado pelo Santos, a quem pertence o jogador. O Tricolor foi consultado pelo clube paulista se exerceria a opção de compra do atleta, diante do interesse de um clube dos Estados Unidos em comprá-lo. O Fluminense consultou então o jogador, que manifestou desejo de atuar no time estrangeiro. O Tricolor tem direito a percentual de vitrine na negociação. Agradecemos ao atleta pela entrega com a nossa Armadura e desejamos sucesso na sequência da carreira."