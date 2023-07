Com Marcelo, Fluminense divulga relacionados para clássico com o Flamengo

Rio - O Fluminense vai a campo com força total em clássico com o Flamengo, neste domingo (16), às 16h (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Entre os relacionados está o lateral-esquerdo Marcelo, que melhorou de dores na panturrilha direita , relatadas na última sexta-feira (14).

Confira os relacionados do #TimeDeGuerreiros para o clássico contra o Flamengo no Maraca! pic.twitter.com/kWgUkzTz36 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 16, 2023

Além de Marcelo, as novidades no elenco do Fluminense está por conta das novas contratações. Os atacantes Leo Fernández e Yony González já estão regularizados. Com isso, o uruguaio poderá estrear pelo clube das Laranjeiras, enquanto o colombiano terá a chance da reestreia com a camisa tricolor.

O meio-campo terá o retorno de Ganso, recuperado de lesão, e de John Arias, que cumpriu suspensão. Além deles, o Daniel também foi relacionado e poderá fazer sua estreia. Keno está suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo e será desfalque.

Com isso, o Fluminense deve ir a campo com a seguinte escalação: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli, Lima e Ganso; Arias e Cano.