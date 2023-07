Marcelo vê Fluminense superior e lamenta empate com Flamengo: 'Futebol é assim'

Rio - Fluminense e Flamengo empataram sem gols em um clássico bastante movimentado neste domingo (16), no Maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após uma partida equilibrada no primeiro tempo, o Time de Guerreiros teve mais volume de jogo na etapa final e chegou a ter um gol anulado. O lateral-esquerdo Marcelo exaltou a atuação tricolor e lamentou o resultado.

"Tentamos. Sabemos que jogar contra o Flamengo é muito difícil. O Fla-Flu é o maior clássico do Brasil. Fizemos um grande jogo, na minha opinião fomos superiores e tivemos mais chances. Mas futebol é assim, nem sempre quem cria mais ganha o jogo", disse o camisa 12, que foi o pivô da expulsão do atacante Luiz Araújo nos acréscimos.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos 25 pontos e se manteve na parte de cima da tabela, mas caiu para o quinto lugar e perdeu a chance de assumir a segunda colocação. O empate no Fla-Flu beneficiou o Botafogo, que abriu 12 de vantagem para o vice-líder, além de 14 para o Tricolor. Marcelo, no entanto, acredita que o Time de Guerreiros tem condições de brigar em todas as competições.

"Sempre queremos (ganhar) mesmo quando as coisas não saem conforme o planejado. Estamos no caminho certo e em condições de disputar todas as competições", completou o lateral, que deixou o campo sentindo dores no tornozelo, mas caminhando normalmente.

Após o empate com o Flamengo, o Fluminense terá uma semana livre de trabalho. O Tricolor volta a campo na próxima segunda-feira (24), às 19h, contra o Coritiba, no Couto Pereira, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.