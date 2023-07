Cano leva terceiro cartão amarelo e desfalca Fluminense no próximo jogo

Rio - O Fluminense terá um desfalque de peso para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Artilheiro da equipe na temporada com 27 gols em 37 partidas, o centroavante Germán Cano recebeu o terceiro cartão amarelo no empate contra o Flamengo, neste domingo (16), e cumprirá suspensão contra o Coritiba, na segunda-feira (24), fora de casa.

Germán Cano era um dos cinco pendurados do Fluminense no clássico. Além do artilheiro, também estavam pendurados o goleiro Fábio, o zagueiro Nino, o volante Thiago Santos e o atacante Jhon Arias. No Fla-Flu, o Time de Guerreiros recebeu sete cartões amarelos, mas somente o centroavante argentino foi advertido entre os pendurados.

Com empate diante do Flamengo, o Fluminense chegou aos 25 pontos mas caiu para o quinto lugar. Após o clássico, o Time de Guerreiros terá uma semana livre de trabalho antes do próximo compromisso. O Tricolor volta a campo na próxima segunda-feira (24), às 19h, contra o Coritiba, no Couto Pereira, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.