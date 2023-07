Diniz ressalta domínio do Fluminense e explica mudanças: 'Jogo de estudo'

Rio - Fluminense e Flamengo empataram sem gols neste domingo (16), no Maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do placar zerado, o Fla-Flu foi agitado do início ao fim e teve dois gols anulados pelo VAR. No primeiro tempo, o jogo foi mais equilibrado, mas na etapa final houve domínio do time tricolor. O técnico Fernando Diniz destacou a atuação do Time de Guerreiros e lamentou o tropeço.

"O jogo começou mais estudado. O Flamengo marcou mais alto e ficamos em dúvida se saíamos curto ou longo. Depois de um determinado momento, nos estabelecemos e passamos a ter o domínio. No segundo tempo, fomos muito superiores e merecíamos, pelo que produzimos, um resultado de vitória", disse Diniz, que explicou as mudanças ao longo da partida.

"É um jogo de estudo. Tivemos que adaptar, sem fugir das nossas características, mas buscando alternativas para poder conseguir ter um domínio maior da partida. Acho que conseguimos. Variamos muito, tivemos um leque grande de opções e estava difícil de marcar o nosso time, especialmente no segundo tempo. Foi a terceira vez que enfrentamos o Sampaoli, não dá para considerar muito o que ficou para trás", completou.

O técnico do Fluminense também aproveitou para fazer críticas ao árbitro. O clássico teve um gol anulado para cada lado, além de um alto número de faltas e advertências. Ao todo, a partida teve 45 faltas, 12 cartões amarelos e um vermelho (este para Luiz Araújo, do Fla, após recomendação do VAR). Fernando Diniz ressaltou a falta de critério dos árbitros no país.

"Eu sou a favor do VAR, mas aqui no Brasil ele não tem uma participação positiva. Às vezes ele atrapalha mais do que ajuda. Hoje, por exemplo, foram dois lances que ele (o árbitro) estava perto e poderia ter resolvido no campo. O que mais me incomoda é a falta de uniformidade de critério. Sempre temos reuniões quando começa o campeonato e elas não adiantam para nada, cada um apita de uma maneira", afirmou.

"O que me incomoda é a falta de critério e o jogo ficar picotado, que beneficia quem não quer jogar. Os meus cartões, pelo menos a metade, é por isso. Acho que deveria ter uma uniformidade de critério para que tenha mais bola rolando. A intervenção do VAR, quando o juiz está em cima do lance e é interpretativo, depois ele vai para o VAR e fica demorando, tem que ficar com a decisão do campo", finalizou.

Com o empate, o Fluminense caiu para quinto com 25 pontos e se distanciou do líder Botafogo que abriu 14 de vantagem. Após o tropeço diante do Flamengo, o Tricolor terá a semana livre de trabalho e volta a campo somente na próxima segunda-feira (24), às 19h, contra o Coritiba, no Couto Pereira, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.