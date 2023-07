Fluminense renova contrato com joia da base

Rio - O Fluminense acertou nesta segunda-feira (17) a renovação do contrato do meia Agner. O novo vínculo do jogador será válido até dezembro de 2026 e foi assinado nesta manhã, no CT Carlos Castilho. O Moleque de Xerém, de 18 anos, é um dos destaques da categoria sub-20.

"É uma sensação inexplicável renovar vínculo com o clube que abriu as portas para mim aos 11 anos de idade. Hoje dou mais um passo em busca do meu grande sonho. Quero agradecer a todos que, de alguma forma, tiveram participação na realização dessa conquista", disse.

Agner chegou ao Fluminense em 2016, quando tinha apenas 11 anos de idade. O meia se destacou por todas as categorias por onde passou, sendo o camisa 10 da geração dos jogadores nascidos em 2005.

"Agradeço ao Fluminense, à minha família e ao staff pelo reconhecimento. Tenho certeza de que, em um futuro bem próximo, darei alegria para a torcida tricolor", completou.