Ídolo do Fluminense, Gum publica fotos com Marcelo e Fred após Fla-Flu

Ídolo do Fluminense, o zagueiro Gum foi ao Maracanã assistir ao Fla-Flu que aconteceu no último domingo (16) e terminou em 0 a 0. O jogador, de 37 anos, que defende o CRB, foi liberado pela diretoria do clube alagoano para ver o clássico, que terminou com empate sem gols.

Juntos, Gum e Fred conquistaram dois Campeonatos Brasileiros Gum / Arquivo Pessoal Gum virou uma atração no Maracanã, distribuindo autógrafos e tirando fotos com torcedores do Fluminense. Além disso, ele postou duas fotos em suas redes sociais: uma ao lado de Marcelo e outra com Fred, também ídolo do clube e, atualmente, diretor de planejamento esportivo do Tricolor. Os dois foram bicampeões brasileiros pelo clube carioca em 2010 e 2012."Feliz em estar no Maraca, reencontrar pessoas especiais e estar na torcida pelo Fluzão", postou Gum, em suas redes sociais.