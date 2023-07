Primeira menina na base masculina do Fluminense se destaca em vitória

Rio - Primeira menina a defender a categoria de base masculina do Fluminense, Alice Duarte marcou o seu primeiro gol pelo clube. A jogadora da equipe sub-9 marcou na goleada por 6 a 2 sobre o Marrequinho, na casa do adversário, pelo Campeonato Carioca de futsal.

"Estamos todos felizes com o primeiro gol da Alice pelo clube no futsal. Ela é uma atleta de muito potencial. Isso somente reforça tudo o que acreditamos e desenvolvemos em relação ao processo de ensino e aprendizagem", disse Ivan Proença, gerente de futsal do clube.

"O mais importante é que o esporte possa melhorar a vida dos envolvidos. É também sobre o ser humano, a formação cidadã. O trabalho do Fluminense, em todos os setores, segue essa premissa", completou.

O Fluminense é o segundo colocado na classificação geral do Campeonato Carioca de futsal na categoria sub-9. Em 2023, o Tricolor tem 84 vitórias, quatro empates e apenas seis derrotas, além de títulos com o Sub-6 e o Sub-13, na soma de todas as categorias nas quadras.

Resultados do Fluminense no fim de semana no futsal:

Sub-8: Olaria 1 x 5 FLUMINENSE

Sub-9: Marrequinho 2 x 6 FLUMINENSE

Sub-10: Olaria 1 x 6 FLUMINENSE

Sub-11: Marrequinho 0 x 11 FLUMINENSE

Sub-12: Olaria 1 x 3 FLUMINENSE

Sub-13: Marrequinho 2 x 5 FLUMINENSE