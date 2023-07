Presidente do Fluminense irá à CBF protestar contra árbitro do Fla-Flu

Rio - A atuação de Savio Pereira Sampaio causou bastante polêmica no Fla-Flu do último domingo (16), no Maracanã, que terminou empatado em 0 a 0, e a história deve ganhar novos capítulos. O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, irá à comissão de arbitragem da CBF fazer uma representação contra a atuação do árbitro, que causou indignação de ambos os lados da rivalidade.

Além do gol marcado por Jhon Arias, que foi anulado após ser apontada falta na origem da jogada em cima de Everton Cebolinha, a diretoria do clube das Laranjeiras reunirá imagens para cobrar explicações sobre o número de cartões aplicados (sete) e lances que causaram revolta no vestiário. As informações são da "Rádio Tupi".

Dois desses são supostos pênaltis não marcados. O primeiro em cima de Lelê, após disputa com Gerson, e o segundo em um toque de mão também envolvendo o volante do Flamengo após tentativa de passe do atacante Germán Cano.

Do outro lado da moeda, o Flamengo também deixou o gramado revoltado com a arbitragem de Savio Pereira Sampaio. Assim como o rival, o Rubro-Negro teve um gol anulado, marcado por Gabigol, por falta na origem da jogada em cima de Cano e cometida por Pablo. No fim, o atacante Luiz Araújo ainda foi expulso por entrada dura no lateral-esquerdo Marcelo.