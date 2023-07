Fluminense acerta empréstimo de meia para clube da Série C

Filho do ex-jogador Iranildo, que teve passagens por Flamengo e Botafogo, o meia Yago Ferreira, cria das categorias de base do Fluminense, jogará a Série C. O Tricolor está perto de sacramentar o empréstimo do jogador de 21 anos para o Náutico. As informações são do portal "NE45".

Um dos destaques do Fluminense na Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano passado, Yago Ferreira ainda não teve chances no profissional do Tricolor. Sem ser sequer relacionados para jogos do clube, o meia jogará pelo Náutico para ganhar minutagem e rodagem numa equipe principal.

No começo do ano, o Fluminense recebeu propostas do Avaí e do Coritiba pelo empréstimo de Yago. Entretanto, o Tricolor recusou, alegando que o meia seria utilizado no Campeonato Carioca deste ano. Isso, entretanto, não aconteceu.

No ano passado, Yago defendeu as equipes sub-20 e sub-23 do Fluminense, atuando em 16 partidas, fazendo um gol e duas assistências. Com o fim da equipe de aspirantes em 2023, o meia não conseguiu espaço no profissional.