Lelê, do Fluminense, faz visita e assiste à goleada do Volta Redonda

Rio - Contratado pelo Fluminense após o fim do Campeonato Carioca, o atacante Lelê vive um dos melhores momento da sua curta carreira como profissional, apesar dos seus 25 anos. Artilheiro do Volta Redonda no Estadual do Rio, o jogador aproveitou a folga e foi ao estádio Raulino de Oliveira fazer uma visita ao seu ex-clube, na tarde da última segunda-feira (17), onde acompanhou a goleada do time da casa por 5 a 1 contra o Amazonas, pela Série C do Campeonato Brasileiro.

Nas suas redes sociais, o Voltaço publicou uma foto do camisa 99 do Tricolor das Laranjeiras ao lado do vice-presidente do clube, Flávio Horta Júnior.

Confira a publicação no Twitter oficial do Volta Redonda:

O atacante Lelê marcou presença no jogo do Voltaço hoje a tarde no Raulino de Oliveira, trazendo aquela energia positiva e assistindo a goleada por 5 a 1 sobre o Amazonas pela Série C do Campeonato Brasileiro.



No Fluminense desde maio, Lelê atuou em 21 jogos pelo Fluminense, oito deles como titular. Com a camisa do Tricolor o atacante marcou dois gols e deu duas assistências.