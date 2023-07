Ganso, do Fluminense, diz que sonha em voltar à Seleção com Diniz: ‘Quem sabe estar na Copa’

Rio - A escolha de Fernando Diniz como técnico interino da seleção brasileira renovou as esperanças de Paulo Henrique Ganso em voltar a vestir a amarelinha. Em entrevista ao canal “Denílson Show”, o camisa 10 tricolor admitiu que sonha com uma nova oportunidade de defender o Brasil e disse que pensa em disputar a Copa do Mundo.



“Sim, com certeza. Se ele quiser me chamar, estou aí. Se não me chamar também, vai sair do Fluminense: "Olha, pode tirar o Diniz" (risos). Brincadeira à parte, óbvio, agora com certeza tem uma esperança muito grande. A gente já se conhece muito bem, sabe a forma de jogar, o que tem que fazer dentro de campo, como tem que orientar a equipe dentro de campo... Eu só preciso estar bem fisicamente, é o que eu falo: bem fisicamente e jogando no Fluminense, certamente vou ter uma oportunidade. E jogar com caras assim na Seleção, pô, os atacantes ali (risos)...”, disse Ganso.



“É mais um desafio daquele que me instigou a melhorar, cuidar mais de mim... Pretensão agora vai ser cada vez me cuidar melhor ainda do que já me cuido para poder, quem sabe, estar numa Copa", completou.



Ganso não é convocado para a seleção brasileira desde 2016, quando vivia grande fase no São Paulo. Ele foi chamado por Dunga para a Copa América do Centenário, disputada naquele ano, após Kaká se lesionar.



Sobre as chances de Diniz deixar o Fluminense para focar na Seleção, Ganso não escondeu seu receio, mas espera que o treinador continue nos dois projetos.



“Eu torço para que ele continue. Se der certo ele no Flu e na Seleção, que continue assim nos dois. Pô, ele não pode sair do Flu, não (risos). Tem um detalhe importante: na Seleção tem poucos jogos. Ele ia estar mais viajando, olhando outros campeonatos, do que no dia a dia. Esse é um detalhe que ele sente falta, pode levar em consideração. Ele gosta do dia a dia, do treinamento, e na Seleção não tem isso, vai ter poucos dias lá com o time”, finalizou.