Diniz se livra de suspensão e está liberado para comandar o Fluminense contra o Coritiba

Rio - O Fluminense terá Fernando Diniz à beira do campo na partida contra o Coritiba, na próxima segunda-feira (24), às 19h (de Brasília), no Couto Pereira. O treinador foi julgado nesta terça-feira (18) pelo STJD por sua expulsão no clássico com o Botafogo, no dia 20 de maio, e escapou de uma suspensão.



Na ocasião, Diniz recebeu o cartão vermelho por reclamar com o árbitro Braulio da Silva Machado. O treinador foi denunciado artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em "ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto". A pena prevista era multa de R$ 100,00 a R$ 100.000,00 e suspensão de uma a seis partidas.



Diniz escapou do julgamento por conta da desqualificação da denúncia, que foi desclassificada por unanimidade. Além disso, os artigos nos quais o treinador foi denunciado falam em prescrição após 30 dias.



Em 2023, Diniz já coleciona quatro expulsões, sendo duas pelo Brasileirão. Ele ainda será julgado pelo vermelho que recebeu contra o Atlético-MG, na 11ªrodada.