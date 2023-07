Clube chinês desiste de negociação por Alan, mas atacante do Fluminense quer voltar à Ásia

China - Contratado pelo Fluminense no ano passado, Alan recebeu poucas oportunidades na equipe até então. Sem espaço no Tricolor, o atacante recebeu uma oferta do Qingdao Hainiu, da China, e esteve próximo de um acerto para retornar ao país asiático, mas as conversas não evoluíram. De acordo com o portal chinês Sina Sports, o staff do jogador fez algumas alterações na proposta enviada pelos chineses, que acabaram desistindo da negociação.

O Qingdao Hainiu apresentou uma oferta ao jogador no dia 20 de junho, e o atleta comunicou ao clube das Laranjeiras a intenção de aceitar. Todavia, como dito acima, a mudança de alguns termos da proposta fez com que o clube chinês encerrasse as conversas, mesmo após muita insistência do atleta, que possui interesse em retornar ao país asiático.

O atacante tem nacionalidade chinesa e já atuou pela seleção local. Seu objetivo, inclusive, é voltar a ser convocado para disputar a Copa da Ásia, no ano que vem.

Aos 33 anos, Alan foi revelado pelo Fluminense e vendido pelo clube carioca em 2010 ao futebol austríaco. Posteriormente, o jogador fez carreira na China até voltar ao Tricolor no ano passado. O retorno, porém, não foi dentro do esperado e Alan entrou em campo em apenas 13 jogos e marcou três gols.