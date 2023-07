Thiago Silva faz desabafo, afirma que 'foi jogado contra a torcida do Fluminense' e não garante volta em 2024

Rio - Participando da pré-temporada do Chelsea nos Estados Unidos, o zagueiro Thiago Silva relembrou os rumores de que poderia reforçar o Fluminense nesta temporada e desabafou. O defensor afirmou que jamais prometeu retornar ao clube carioca e disse ter sido jogado contra os torcedores do clube carioca.

"Agora no final da temporada aconteceram umas coisas chatas, e fiquei bem chateado porque parece que me jogaram contra a torcida (do Fluminense): "Thiago vai voltar". Em nenhum momento eu falei que ia voltar esse ano, até porque tinha renovado com o Chelsea dois meses atrás. A notícia começou a sair, começou a sair, ninguém desmentia nada, e a torcida veio no meu Instagram me xingando. Outros me dando apoio, enfim... Isso não foi legal e eu não gostei, sinceramente. Mas nada apaga o amor e o sentimento que eu tenho pelo Fluminense de gratidão", afirmou em entrevista à TNT Sports.

Com contrato com o Chelsea até junho de 2024, Thiago Silva não garantiu que irá voltar ao Brasil após o fim do seu compromisso. O defensor afirmou que seus filhos não desejam viver no país.

"Agora, o futuro a Deus pertence. Todo mundo sabe a vontade que eu tenho, porém, hoje em dia é difícil falar com a família, meus filhos não querem morar no Brasil. Então é uma situação bem complicada, mas a gente tem esse ano ainda para pensar e ver o que vai fazer ano que vem", disse.