River Plate afirma ter identificado torcedores que fizeram gestos racistas contra o Fluminense

O River Plate divulgou uma nota oficial em seu site afirmando ter identificado os torcedores que fizeram gestos racistas contra torcedores e atletas do Fluminense antes da partida entre as duas equipes pela Taça Libertadores, em junho. O clube argentino, entretanto, chamou os atos como "xenófobos", e não informou qual será a punição para essas pessoas.



Confira a nota na íntegra:



"River Plate comunica que, através das câmeras de segurança instaladas no estádio (Monumental de Núñez), conseguiu identificar os dois torcedores responsáveis por gestos xenófobos na partida contra o Fluminense pela Libertadores e que ambos serão sancionados com a máxima severidade por terem incorrido em condutas que o clube considera intoleráveis.



Por sua vez, River volta a manifestar seu mais absoluto repúdio contra esse tipo de gestos, que contrapõem os valores de respeito e tolerância que dia a dia se promovem na instituição.



Neste sentido, o clube reafirma seu compromisso para seguir construindo uma sociedade livre de xenofobia e racismo, o qual se traduz em ações concretas como capacitação para seus funcionários e atletas, parceria com organizações que lutam contra este problema e a criação de uma campanha de conscientização que será publicada nos próximos dias através de seus canais oficiais de comunicação."



O River Plate já foi punido pela Conmebol pelos atos. Há duas semanas, o clube argentino recebeu uma multa de 100 mil dólares (R$ 485 mil na cotação da época) e foi obrigado a fechar um setor do estádio, Monumental de Nuñez, para a partida como mandante nas oitavas de final da Libertadores, contra o Internacional.