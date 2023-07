Marcelo é reavaliado e treina normalmente em reapresentação do Fluminense

Rio - Marcelo não deve ser problema para os próximos compromissos do Fluminense. Na reapresentação do elenco tricolor na tarde desta quarta-feira (19), no CT Carlos Castilho, o lateral-esquerdo foi reavaliado, não apresentou lesão e treinou normalmente com os companheiros.

O lateral-esquerdo, de 35 anos, deixou o clássico com o Flamengo, no último domingo (16), no Maracanã, com uma bolsa de gelo no joelho após sofrer um carrinho violento de Luiz Araújo (que foi expulso). Nos bastidores, Marcelo mostrou indignação com o rubro-negro.

Após o clássico, os jogadores do Fluminense receberam dois dias de folga e voltaram aos trabalhos nesta quarta-feira, no CT Carlos Castilho. Marcelo não apresentou dores, foi reavaliado e não teve qualquer lesão detectada. O lateral treinou sem limitações ou proteção no joelho.

O único desfalque certo que o Fluminense terá na próxima rodada será o centroavante Cano. Artilheiro da temporada com 27 gols, o argentino recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão. Fábio, Nino, Felipe Melo, Thiago Santos, Ganso, Lima, Arias e John Kennedy estão pendurados.

Em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, o Fluminense tenta retornar ao G-4 na próxima segunda-feira (24), quando enfrenta o Coritiba, às 19h (de Brasília), no Couto Pereira, pela 16ª rodada da competição. No fim de semana, o clube celebra o aniversário de 121 anos com evento nas Laranjeiras.