Sem Pirani, Fluminense volta a mapear o mercado

que pertencia ao Santos e foi negociado com o DC United, dos Estados Unidos.

Rio - O Fluminense pensa em contratar um jogador para repor a saída inesperada de Gabriel Pirani. De acordo com a “Itatiaia”, o Tricolor está mapeando o mercado em busca de um substituto para o volante,

Mesmo sem ser titular, Pirani era utilizado com frequência pelo técnico Fernando Diniz. O jovem, inclusive, era considerado um “coringa”, já que atuava como meia e volante.



A ideia do Fluminense é encontrar no mercado um jogador com as mesmas características de Pirani. O time carioca não está disposto a gastar muito e quer trazer alguém jovem, por empréstimo, pelo menos até dezembro.



Enquanto o reforço não chega, Fernando Diniz deve recorrer novamente a Xerém. O treinador tem observado Freitas e João Lourenço, que defendem o time Sub-20 do Flu.