Ganso forma time do sonhos da sua carreira com R10, Neymar, Cano e põe Diniz como técnico: 'É muito especial'

Rio - O meia Paulo Henrique Ganso aceitou o desafio promovido pela "SportyBet Brasil" e montou o time dos sonhos com os jogadores que já atuou junto em sua carreira. Entre os 11 jogadores, o atleta do Fluminense escolheu a maioria de companheiros da equipe tricolor, incluindo o técnico Fernando Diniz.

"Tive Muricy Ramalho, Dorival Júnior, Luxemburgo (como técnicos). Muita gente boa, mas o Fernando é um cara muito especial", iniciou.

Para o time, Ganso deu moral para muitos jogadores do Fluminense. Apesar disso, o meia também relembrou de grandes nomes que ficaram fora da lista como Luis Fabiano e Kaká, esses que, segundo ele, poderiam entrar tranquilamente no segundo tempo da partida.

"(No gol) o cara é um fenômeno, Fábio. Hoje posso atuar junto, posso conviver todos os dias. Lateral-direito é difícil, vamos para a esquerda, Marcelo. De zagueiros, Dracena, e vou dar uma moral para o Nino. Lateral-direito vamos de Samuel Xavier, ele é mais resenha. De volante, colocaria Arouca e eu. Tem que ter eu, lógico. Na frente, Ronaldinho Gaúcho, Germán Cano, Jhon Arias e Neymar", pontuou.

Veja o time formado por Ganso: Fábio (goleiro do Fluminense), Samuel Xavier (lateral-direito do Fluminense), Dracena (ex-zagueiro), Nino (zagueiro do Fluminense), Marcelo (lateral-esquerdo do Fluminense); Arouca (volante sem clube), Ganso (meia do Fluminense), Ronaldinho Gaúcho (ex-meia); Germán (atacante do Fluminense), Jhon Arias (meia do Fluminense) e Neymar (atacante do PSG). Fernando Diniz (técnico do Fluminense e da seleção brasileira)