Bela do Fluminense revela oferta milionária por noite de sexo

Rio - A Bela do Fluminense, Thalita Souza, recebe todos os dias, pelas redes sociais, todos os tipos de propostas, até as mais ousadas. Ela choca ao revelar mais um pedido de fã, que recebeu recentemente. O homem queria pagar 1,7 milhão de reais em troca de uma noite de sexo.



"Nunca havia recebido uma proposta com um valor tão alto. Mas xinguei ele e disse que não fazia programas. Não sei se era sério ou um golpe, mas nem procurei saber porque não me interessava, tratei logo de bloqueá-lo", comenta a atriz do Teste de Fidelidade.



Thalita diz que é comum receber propostas indecentes. "Na internet, as pessoas acham que podem tudo, que é terra de ninguém, mas não é bem por aí. Tem muitos loucos", finaliza.