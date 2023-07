Com oito pendurados, Fluminense pode prolongar sequência sem repetir escalação

Rio - O técnico Fernando Diniz voltou a ter uma sequência com quase todo time à disposição, mas ainda não conseguiu repetir a escalação nos últimos oito jogos. Sem o artilheiro Germán Cano, suspenso, para o jogo contra o Coritiba, na próxima segunda-feira (24), o treinador completará nove partidas sem repetir o onze inicial e corre risco de prolongar a sequência.

Para a partida contra o Coritiba, o Fluminense terá oito jogadores pendurados. São eles: o goleiro Fábio, os zagueiros Nino e Felipe Melo, o volante Thiago Santos, os meias Ganso e Lima, e os atacantes Arias e John Kennedy. Após o duelo contra o time paranaense, o Time de Guerreiros encara o Santos, dia 29, às 16h (de Brasília), no Maracanã.

Apesar da dificuldade em repetir a escalação, uma base tem sido mantida nos últimos jogos após uma queda no número de desfalques em relação ao mês de junho. Em julho, o Tricolor teve apenas partidas do Campeonato Brasileiro e ganhou uma semana de descanso entre cada compromisso, o que contribuiu para uma melhor recuperação dos atletas.

Em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, o Fluminense tenta retornar ao G-4 na próxima segunda-feira (24), quando enfrenta o Coritiba, às 19h (de Brasília), no Couto Pereira, pela 16ª rodada da competição. Mais de 20 mil ingressos já foram vendidos para o jogo. No fim de semana, o clube celebra o aniversário de 121 anos com evento nas Laranjeiras.