Brasileirão: adversário do Fluminense na 16ª rodada, Coritiba terá desfalque importante

Paraná - Artilheiro do Coritiba em 2023, com 13 gols marcados, Alef Manga vai desfalcar a equipe no jogo contra o Fluminense, na segunda-feira (24), às 19h, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante se dirigiu ao Centro de Treinamentos do Coxa, na manhã desta sexta, mas não pôde treinar com o grupo após ser comunicado que não participaria das atividades. A informação foi divulgada pela jornalista Nadja Mauad, do portal "ge".

Ainda de acordo com a repórter, Alef treinou normalmente na quinta visando a preparação para o próximo jogo, mas sua situação mudou por conta da denúncia apresentada pelo Ministério Público de Goiás por suposta participação do jogador em um esquema de apostas. O clube ainda não confirmou oficialmente o afastamento do atleta, mas já foi informado que a diretoria não irá se pronunciar sobre o caso.

Alef Manga é um dos suspeitos sobre o envolvimento em esquema de manipulação de cartões e está sendo investigado pela Operação Penalidade Máxima. Ele é acusado por ter forçado um cartão amarelo em troca de R$ 45 mil reais que receberia de apostadores.