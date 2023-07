Volante do Coritiba projeta partida contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro: 'Encarar como uma decisão'

Rio - Em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Coritiba vai receber o Fluminense, na segunda-feira (24), às 19h (de Brasília), no estádio Couto Pereira. No Z-4, o Coxa ocupa o 18º lugar na tabela, com 11 pontos, enquanto o Tricolor soma 25 pontos, na quinta posição. Sabendo da importância da vitória, o volante Matheus Bianqui afirma que a partida será uma final antecipada e acredita na força da torcida para ajudar a equipe no seu objetivo.

"A gente tá encarando como se fosse uma final antecipada porque é um jogo que nos dá a oportunidade de de sair dessa zona (de rebaixamento) que é tão desconfortável. Não estamos confortáveis ali, queremos sair de qualquer jeito. Contamos com o apoio do torcedor, ele é o nosso 12º jogador, nos dá força durante a partida. A preparação tá sendo muito boa. Estamos focados para fazer um grande jogo, encarar como uma decisão", declara o jogador.



Bianqui também citou a importância de ter um tempo maior de trabalho junto ao treinador Thiago Kosloski, afinal, o Coritiba só possui compromissos pelo Brasileirão até o fim do ano.

"Acho que é importante ter essa semana cheia. A gente pode trabalhar a parte física, técnica, tática e também entrosar a equipe. A gente vem numa crescente, vem assimilando, cada vez mais, o trabalho do professor e desde o início da semana ele vem colocando na nossa cabeça que é um jogo importantíssimo, que é uma decisão. A gente precisa trabalhar forte, focar pra poder fazer um grande jogo dentro da nossa casa, com apoio do nosso torcedor", finalizou.