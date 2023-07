Coritiba x Fluminense: Lelê é o favorito para vaga de Cano; veja provável escalação

Rio - Fernando Diniz já tem seu favorito para substituir Germán Cano, que cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo na partida contra o Coritiba, na próxima segunda-feira (24), às 19h, no Couto Pereira. De acordo com o “ge”, quem está na frente na briga pela vaga é Lelê.



Além de Lelê, a outra opção que Diniz teria é John Kennedy. No entanto, o ex-jogador do Volta Redonda entrou bem nos últimos dois jogos, contra Inter e Flamengo, e deve levar a melhor na disputa.



A novidade na lista de relacionados deve ser Diogo Barbosa. O lateral, recém-chegado ao clube, está recuperado de lesão no joelho esquerdo e tem chances de ficar no banco de reservas.



A provável escalação do Fluminense tem Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Lima (Martinelli), Ganso e Arias; Keno e Lelê.



Atualmente, o Fluminense é o quinto colocado do Brasileirão, com 25 pontos. O Tricolor quer a vitória para tentar voltar ao G4.