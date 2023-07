Fluminense divulga esquema de ingressos para partida fora de casa contra o Argentino Juniors

Rio - O Fluminense vai abrir na segunda-feira (24), às 12h, a venda de ingressos para a partida contra os Argentinos Juniors, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O confronto será realizado no dia 1º de agosto, às 19h (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona.

A entrada terá o valor de 15.000 pesos (cerca de R$ 265 na cotação atual) e os ingressos serão vendidos pelo site "entradauno.com". A torcida Tricolor ficará no setor "Platea Alta, na Tribuna de Visitante. O acesso ao estádio será pelo Portão 14 que fica localizado na Rua San Blas.

O Fluminense conseguiu uma carga de 200 ingressos de cortesia para seus sócios. O resgate das entradas ficará disponível à partir das 10h da próxima segunda no Portal do Sócio, que pode acessado no endereço "sociofutebol.com.br". Elas ficarão disponíveis no Programa de Experiências do Sócio Futebol por 950 pontos.

Os ingressos deverão ser retirados em local, data e horário definidos pelo clube. Confira:

Local: Cyan Hotel de las Américas (Libertad 1020, Buenos Aires)

- Segunda (31/07), das 12h às 18h (horário local)

- Terça (01/08), das 10h às 13h (horário local)