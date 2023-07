Marcelo não deverá ser poupado por Fernando Diniz nos próximos jogos do Fluminense

Rio - Principal contratação do Fluminense para 2023, Marcelo não deverá ser poupado por Fernando Diniz para os próximos jogos do clube carioca. O jogador, de 35 anos, participou dos últimos cinco confrontos do Tricolor na temporada. As informações são do jornalista Victor Lessa.

Como foi eliminado da Copa do Brasil, o Fluminense está tendo um intervalo de uma semana para cada partida, com isso, Fernando Diniz não vê a necessidade de poupar o veterano. O lateral só será tirado dos jogos, caso sinta algum incômodo. Na atual temporada, o astro já deixou de atuar por conta de dores na panturrilha direita.

Caso entre em campo contra o Coritiba, Marcelo irá atuar em seis jogos seguidos pelo Fluminense, algo que ainda não aconteceu em 2023. Depois do confronto no Parana, que acontece na próxima segunda, o Tricolor só voltará aos gramados no próximo dia 30 contra o Santos, no Maracanã.