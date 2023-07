Fluminense recebe oferta de clube turco por Nino

Um dos destaques da defesa do Fluminense em 2023, o zagueiro Nino voltou a chamar a atenção do mercado internacional. Segundo diversos veículos da imprensa turca, o Besiktas fez uma oferta de seis milhões de euros (R$ 32 milhões) pela contratação do capitão tricolor.

O Fluminense, entretanto, apenas aceitaria negociar Nino por 7 milhões de euros (R$ 37,3 milhões). As negociações entre os dois clubes continuam.

O Tricolor possui 60% dos direitos econômicos de Nino, com os outros 40% pertencendo ao Criciúma, clube formador do zagueiro. Caso o Besiktas aceite pagar o valor pedido pelo Fluminense, o clube das Laranjeiras receberá 4,2 milhões de euros, ou seja, R$ 22,3 milhões.

Nino chegou ao Fluminense em 2019. Inicialmente em contrato de empréstimo junto ao Criciúma, o zagueiro foi comprado e definitivo no ano seguinte e, desde então, se tornou um dos pilares defensivos do Tricolor. Ao todo, o defensor disputou 223 jogos pelo clube, marcou 13 gols e deu seis assistências.

Seu bom desempenho fez com que Nino fosse convocado para integrar a seleção olímpica em 2021 para a disputa das Olimpíadas de Tóquio, onde o Brasil se sagrou campeão. O zagueiro foi titular em todas as partidas da competição.

O capitão tricolor também foi chamado por Ramon Menezes para os amistosos da seleção principal contra Guiné e Senegal. Entretanto, Nino sofreu uma lesão na partida contra o Goiás, e foi cortado da convocação.