Fluminense recusa proposta por Nino e sinaliza que irá manter elenco até o fim de 2023

Rio - O Fluminense recusou uma proposta do Besiktas, da Turquia pelo zagueiro Nino. Além do valor ter sido considerado baixo pelo clube carioca, o Tricolor só deseja liberar atletas da equipe titular no fim da temporada. O desejo da equipe turca era de contar com o defensor imediatamente. As informações são do portal "GE".

O Besiktas ofereceu algo em torno de 6 milhões de euros (R$ 31,8 milhões na cotação atual). Nino, de 26 anos, é um dos destaques do Fluminense na temporada e foi convocado recentemente para defender a seleção brasileira pelo ex-técnico interino Ramon Menezes.

O zagueiro está no Fluminense desde 2019 e se tornou titular rapidamente. Na atual temporada, Nino entrou em campo em 36 jogos, fez cinco gols e deu uma assistência.