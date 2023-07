Sem Marcelo, Fluminense divulga relacionados para duelo contra o Coritiba; veja

Curitiba - Após celebrar o aniversário de 121 anos com um fim de semana de festa na sede das Laranjeiras, o Fluminense enfrenta o Coritiba, nesta segunda-feira (24), às 19h (de Brasília), no Couto Pereira, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem Marcelo, poupado, e Cano, suspenso, o Tricolor terá novidades como o estreante Diogo Barbosa.

Com os resultados da rodada, o Fluminense caiu para o sétimo lugar na classificação, mas pode subir para o terceiro lugar em caso de vitória sobre o time paranaense. A provável escalação do Time de Guerreiros deve ser: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Diogo Barbosa; André, Lima e Ganso; Arias, Keno e Lelê.

Confira os relacionados do Fluminense:

GOLEIROS: Fábio, Pedro Rangel e Vitor Eudes

DEFENSORES: Diogo Barbosa, Guga, Felipe Melo, Rafael Monteiro, Samuel Xavier, David Braz, Felipe Andrade e Nino

MEIAS: André, Daniel, Giovanni, Jhon Arias, Leo Fernández, Lima, Martinelli, PH Ganso e Thiago Santos

ATACANTES: Isaac, Keno, John Kennedy, Lelê e Yony González