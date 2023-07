Fábio completará 100 jogos pelo Fluminense e espera comemorar com vitória

Curitiba - Após festejar o aniversário de 121 anos com um fim de semana de festa na sede das Laranjeiras, o Fluminense volta a campo contra o Coritiba, nesta segunda-feira (24), às 19h (de Brasília), no Couto Pereira, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será especial para o goleiro Fábio, que completará 100 jogos com a armadura tricolor. O camisa 1 não escondeu a alegria pela marca.

"Sinto muita gratidão por fazer parte da história desse gigante que é o Fluminense. Estou completando uma marca importante e agradeço a Deus pela saúde que me dá e pela oportunidade de treinar todos os dias. Por poder me aprimorar junto com a preparação e com os demais goleiros que fazem parte desse processo para que a gente possa cada um fazer o seu melhor e ajudar o Fluminense", disse.



Fábio, de 42 anos, está em sua segunda temporada no Fluminense. O goleiro tem sido um dos destaques da equipe em 2023. No Brasileirão é um dos goleiros com mais defesas, que mais evitou gols e que menos foi vazado. O veterano camisa 1 projetou o duelo contra o Coritiba e espera festejar a marca especial com uma vitória, que colocaria o Time de Guerreiros novamente no G-4.

"Espero completar essa marca com uma vitória. O jogo contra o Coritiba vai ser muito difícil, ainda mais agora que eles vêm de bons resultados. A motivação deles é ainda maior e a gente tem ciência de que para ganhar lá vamos ter que fazer um grande jogo, marcar forte e usar o nosso melhor futebol. É disso que a gente precisa para conquistar os três pontos e uma sequência boa no campeonato", concluiu.