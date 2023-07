Após cumprir suspensão no clássico, Keno retorna e espera partida difícil contra Coritiba

Curitiba - Após o final de semana recheado de celebrações por conta dos 121 anos do clube, o Fluminense volta a jogar nesta segunda-feira (24), às 19h (de Brasília), no Couto Pereira, pelo encerramento da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor não contará com Marcelo (poupado) e Cano (suspenso), mas terá o estreante Diogo Barbosa à disposição e o retorno de Keno, que cumpriu suspensão no Fla-Flu.

Em entrevista à "Flu TV", o atacante destacou que o duelo contra o Coritiba será difícil. Porém, Keno destaca a qualidade do time que vai entrar em campo, fora de casa, apesar das ausências de Marcelo e Cano, e acredita no fim do jejum de vitórias longe do Maracanã.

"Muito feliz pela minha volta. A gente sabe que vai ser um jogo difícil contra o Coritiba, mas a gente está com um time muito qualificado e bem treinado pelo Diniz. Esperamos fazer um grande jogo e que a gente possa voltar com os três pontos", declarou Keno.

Com 25 pontos somados, o Fluminense caiu para o sétimo lugar na classificação com os resultados dos jogos de sábado e domingo no Brasileirão. Em caso de vitória sobre o Coritiba, a equipe Tricolor pode subir para o terceiro lugar.